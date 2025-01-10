Нефтяное пятно с танкера "Волгонефть-239" ликвидируют в Керченском проливе

В Керченском проливе зафиксирован разлив нефтепродуктов с танкера "Волгонефть-239", севшего на мель. Утром 10 января специалисты обнаружили у берега нефтяное пятно площадью около 2,8 тысячи квадратных метров, сообщили в Минтрансе.

Для локализации пятна установлены боновые заграждения, затем загрязнение уберут с помощью биосорбента. К месту происшествия направлены пять судов и береговая спасательная служба с техникой. Водолазы проводят дополнительное обследование кормовой части танкера.

С момента аварии обследовано 1,7 тысячи квадратных километров акватории и очищено 38,7 тысячи квадратных метров. Мониторинг продолжается круглосуточно с использованием спутников и подводной техники.

В операции участвуют 27 аварийно-спасательных судов. При необходимости будут привлечены дополнительные силы. Гражданские суда в районе Керченского пролива также передают информацию о загрязнениях. Побережье Крыма и Краснодарского края патрулируют воздушные суда МЧС.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря произошла авария двух танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", на борту которых находились 29 членов экипажа. Удалось спасти людей, но не нефтепродукты. В рамках пресс-конференции 19 декабря президент России Владимир Путин назвал "экологической бедой" последствия разлива этого топлива.

скриншот из видео Минтранса