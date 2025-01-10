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Новости 18:53

В Ленобласти объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности в ближайшие 48 часов

фото ЗакС политика В Ленобласти объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности в ближайшие 48 часов

В Ленинградской области введут "оранжевый" уровень погодной опасности из-за значительного ухудшения погоды, об этом 10 января сообщили на сайте Гидрометцентра России.

По информации Росгидрометцентра, в ближайшие 24-48 часов в Ленобласти местами ожидается сильное выпадение снега, а также образование гололедицы, особенно вечером в субботу, 11 января.

"Оранжевый" уровень означает довольно опасную погоду, предполагается, что имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. Сейчас в СЗФО "оранжевый" уровень введен в Мурманской области из-за сильных морозов.

Напомним, что в Петербурге объявили "жёлтый" уровень погодной опасности из-за сильного и мокрого снега, а также образования гололедицы. Об опасной погоде также предупредили в МЧС.

Фото: ЗАКС.Ру


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