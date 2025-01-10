ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 20:34

Смоленский автовокзал сообщил об отмене ночных рейсов в Петербург

фото ЗакС политика Смоленский автовокзал сообщил об отмене ночных рейсов в Петербург

До конца января отменены ночные рейсы перевозчика "Империя авто" из Смоленска в Петербург, сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на Смоленский автовокзал 10 января.

Было объявлено, что рейс №1162, который отправлялся из Смоленска в 21:30 и прибывал в Петербург в 08:00 следующего дня, не будет выполняться до конца месяца. Отменены рейсы 15, 16, 22, 23, 29 и 30 января. 

Причиной отмены назвали технические проблемы. Рейсы, осуществляемые другими перевозчиками, такими как компании "Клен-2" и Ecolines, продолжают следовать по расписанию, в том числе ночные.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что из Петербурга в Калининград будет регулярно ходить паром "Антей". Он будет отправляться с терминала морского вокзала "Морской фасад" на проспекте Крузенштерна, а в Калининградской области причаливать в новом порту Пионерский.

фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости10 января
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама