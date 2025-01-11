На Петербургском шоссе лазурный автобус влетел в ограждение

На Петербургском шоссе произошло ДТП с участием лазурного автобуса из Пушкина в сторону Витебского вокзала, об этом пишет 78.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Автобус марки "Волгобас" маршрутом №299 врезался в ограждение, которое установили на дороге недалеко от Кульминского кладбища.

"Деловой Петербург" пишет, что пресс-служба компании "Вест-Сервис", обслуживающая автобус, плохую погоду считает причиной ДТП. В субботу, 11 января, в Петербурге введен "жёлтый" уровень погодной опасности из-за сильного снега и обледенения.

Уточняется, что после ДТП пассажиры автобуса покинули транспорт. Информации о пострадавших в случившемся не поступало.

Напомним, что на проспекте Непокоренных лазурный автобус сбил петербурженку, которая переходила дорогу на красный свет. Она была доставлена в больницу.

Фото: ЗАКС.Ру