Минобрнауки РФ готовит единый тест по русскому языку для иностранных абитуриентов

Министерство науки и высшего образования России разрабатывает единый стандарт тестирования по русскому языку для иностранных абитуриентов, об этом 13 января пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В основе новой системы может быть использован действующий экзамен ТРКИ (тест по русскому языку как иностранному), разработанного российскими университетами. Как отметили в ведомстве, он позволяет оценить уровень владения языком от начального (А1) до продвинутого (С2).

Инициатива реализуется в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Также о том, что приезжающие в Россию иностранные специалисты и молодые люди должны знать русский язык, глава государства говорил во время пресс-конференции в декабре 2024 года.

Также в министерстве напомнили, что иностранные студенты, не владеющие русским языком, при поступлении в российские вузы проходят годичное обучение на подготовительных факультетах.

Напомним, что информация о том, что для иностранных абитуриентов введут тестирование по русскому языку, появилась в конце декабря 2024 года. Соответствующий приказ уже подписан, а тестирование будет введено с 1 апреля 2025 года.

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