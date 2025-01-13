Прокуратура добилась восстановления тротуара на Садовой улице

В Петербурге прокуратура Адмиралтейского района добилась восстановления благоустройства на Садовой улице, об этом 13 января сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Поводом для проверки стал факт невыполнения обязательств после ремонта электрокабеля. В декабре 2024 года напротив дома №50 проводились земляные работы, завершившиеся в установленные сроки. Однако повреждённый в процессе тротуар остался без ремонта.

По итогам проверки прокуратура внесла представление руководителю ресурсоснабжающей организации. В ответ на акт прокурорского реагирования тротуар был восстановлен, а благоустройство приведено в порядок.

Напомним, что в Петроградском районе Петербурга горожане пожаловались, что снежные сугробы заняли места для инвалидов в зоне платной парковки. В пятницу, 10 января, в комитете по благоустройству заверили, что эта мера временная.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга