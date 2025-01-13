Беглов и Бельский поздравили в ЗакСе сотрудников прокуратуры

В Мариинском дворце 13 января состоялся торжественный прием в честь Дня работника прокуратуры, сообщили в Смольном. Участие в церемонии приняли губернатор Александр Беглов, спикер Заксобрания Александр Бельский заместитель полпреда президента в СЗФО Олег Логунов и прокурор города Виктор Мельник. Сам праздник отмечается в России 12 января.

В своих выступлениях Беглов и Бельский вспомнили о длительной истории прокуратуры в России, основанной в 1722 году в соответствии с указом императора Петра I. Глава города назвал надзорное ведомство "связующим звеном между силовым блоком, исполнительной и законодательной ветвями власти города". По его мнению, их совместная работа позволяет считать Петербург "одним из самых безопасных регионов страны".

"Сегодня вы продолжаете дело ваших предков. Итогом большой и сложной работы сотрудников прокуратуры стало судебное решение о признании блокады Ленинграда актом геноцида. История это запомнит", — приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

В свою очередь, Бельский поблагодарил работников прокуратуры за многолетнее плодотворное сотрудничество, сообщили в пресс-службе ЗакСа. "За три с лишним века прокуратура стала не только всевидящем "оком государевым", но и гарантом неукоснительного соблюдения закона, равенства перед ним всех и каждого", — поделился мнением спикер.

Также Бельский опубликовал в своем Telegram-канале фотографии с состоявшейся церемонии, на которых он, в частности, был запечатлен с награжденными прокурорами. "Гордимся всем городом!" — написал он в посте.

Накануне Беглов и Бельский выступили в социальных сетях с поздравлениями сотрудников прокуратуры. Прокурор Виктор Мельник в понедельник внес на рассмотрение ЗакСа проект о лишении петербургский депутатов права выносить недоверие уполномоченному по защите прав предпринимателей.

Фото: "Спикер Бельский" / Telegram