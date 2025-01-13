Бывший инспектор ДПС получил реальный срок по делу о взятке

Приморский районный суд огласил приговор бывшему инспектору ДПС Евгению Пилипенко по делу о получении взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщила 13 января объединенная пресс-служба судов Петербурга. За получение 30 тысяч рублей силовику назначили 2,5 года колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 900 тысяч рублей и трехлетним запретом занимать должности на госслужбе.

Как установил суд, 4 апреля 2024 года Пилипенко остановил на улице 3-я Конная Лахта автомобиль "ВА3-21053". Машина была без номеров, а водитель — без свидетельства о регистрации транспортного средства. На требование предъявить документы он смог показать лишь водительское удостоверение. При этом у автомобиля отсутствовали задние сиденья и предусмотренные конструкцией внешние световые приборы, зато имелась светодиодная лампа и "металлическая конструкция спереди", уточнили в судебной пресс-службе.

Инспектор выяснил, что машина не зарегистрирована. Всего он насчитал целый ряд нарушений, предусмотренных пятью статьями Кодекса об административных правонарушениях. По версии следствия, он предложил водителю не составлять протоколы в обмен на взятку в размере 30 тысяч рублей наличными. Водитель на предложение согласился, но уточнил, что не имеет при себе такой суммы и ему требуется доехать до банкомата.

"Пилипенко дал согласие, при этом продолжил удерживать при себе ранее переданное водительское удостоверение, <...> используя его в качестве обеспечения получения взятки", — говорится в сообщении пресс-службы судов.

В итоге водитель доехал до банкомата и получил наличные, которые, как установил суд, затем передал сотруднику ГАИ в обмен на водительские права.

Пилипенко вину признал. Суд огласил приговор, фигурант был взят под стражу немедленно.

Ранее Следственный комитет предъявил обвинение в получении крупной взятки замначальника Военно-медицинской академии Павлу Вешкину. По версии следствия, он получил средства от компании, торгующей медицинской и фармацевтической продукцией. Сам Вешкин был арестован еще в январе 2024 года по делу о хищении средств, выделенных на покупку аппаратов ИВЛ во время пандемии коронавируса.

Фото: ЗАКС.Ру