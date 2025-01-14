Горизбирком со спорами назначил Елену Попову председателем ТИК № 11

Городская избирательная комиссия на заседании 14 января одобрила включение в состав и назначение председателем ТИК № 11 действующего секретаря ТИК № 37 Елены Поповой. Голосование по первому вопросу прошло без обсуждений, второму голосованию предшествовал спор касательно предложенной кандидатуры.

Предложения по кандидатурам в состав ТИК № 11 принимались в связи со смертью предыдущего главы Теризбиркома Константина Степанова, о которой стало известно в середине декабря 2024 года. В пресс-службе ГИК сообщали, что Степанов скончался "в результате внезапной тяжелой болезни".

Заявки на включение в состав ТИК подали три человека, по итогам рассмотрения документов и бесед с соискателями рабочая группа остановила свой выбор на кандидатуре Поповой. Члены Горизбиркома большинством голосов поддержали этот выбор.

Вслед за этим участники заседания перешли к вопросу назначения нового председателя ТИК. Рабочая группа рекомендовала на эту должность кандидатуру Поповой. Со своим мнением здесь выступил член ГИК Павел Шапчиц, который вспомнил о том, как в марте 2024 года Попова отстаивала в Калининском районном суде решение ТИК № 37 по поводу неназначения членом комиссии представителя "Яблока", и изложил свои претензии к ее позиции. В частности, он перечислил доводы Поповой касательно сроков рассмотрения кандидатур и отметил, что суд решение Теризбиркома отменил. Также упомянул Шапчиц об отмене Горизбиркомом летом 2024 года "как минимум, четырех" решений ТИК № 37 об отказе кандидатам в регистрации на муниципальные выборы.

— Все видели, какого качества эти решения и аргументация, — отметил Шапчиц и высказался против назначения Поповой председателем ТИК № 11.

Вслед за этим попросил слова зампред ГИК Олег Зацепа, который поведал о том, что при его назначении в Горизбирком звучали слова, что он может "отстаивать даже ту позицию, с которой сам не согласен". Это, по мнению Зацепы, свидетельствует о способности отделять профессиональное и личное в своей работе.

— Таково бремя представителя избирательной комиссии: в суде отстаивать ее решения, даже незаконные, даже незаконность которых он сам прекрасно понимает, — продолжил рассуждения зампред ГИК. Упомянутое Шапчицем решение по кандидату от "Яблока" Зацепа назвал "незаконным", но связал его с требованиями главы ТИК № 37. При этом он пообещал не поддерживать последнюю в случае, если та пожелает остаться в должности на новый срок.

Точку в дискуссии поставил председатель ГИК Максим Мейксин. Он отметил длительный стаж работы Поповой в избирательной системе. "Я думаю, что человек, действительно, с большим очень опытом. Мы внимательно смотрели на ее кандидатуру. Если будут вопросы по дальнейшей работе, я думаю, мы в состоянии с вами принять решение по, скажем так, другим кадровым решениям", — заявил он и назвал Попову "достаточно профессиональным человеком".

Большинством голосов Горизбирком решил назначить Попову председателем ТИК № 11 с 15 января.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру