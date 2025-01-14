Беглов поучаствовал в церемонии прощания с бывшим гендиректором музея "Петергоф" Кальницкой

В Тронном зале Большого Петергофского дворца прошла церемония прощания с бывшим генеральным директором Государственного музея-заповедника "Петергоф" Еленой Кальницкой, об этом 14 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Кальницкая скончалась 2 января после продолжительной болезни. Губернатор Петербурга Александр Беглов от имени правительства и жителей города выразил соболезнования её родным и близким.

"Сегодня мы прощаемся с удивительным, замечательным человеком, настоящей петербурженкой. Елена Яковлевна жила своим делом. Она стала символом преданности культуре, искусству и родному городу, внесла огромный вклад в развитие музейного дела", – отметил Беглов.

Также глава города подчеркнул, что Кальницкая имела безусловный авторитет в музейном сообществе и знала каждый аспект работы музея. Губернатор напомнил, что Елена Кальницкая начала свою карьеру в Эрмитаже, а затем продолжила работать в Гатчине и Русском музее.

Фото: пресс-служба Смольного