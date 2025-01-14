Глава Молодежной избирательной комиссии Воронин выдвинут в ее новый состав

Председатель Молодежной избирательной комиссии Петербурга Максим Воронин выдвинут в ее новый состав, решение об этом было принято на заседании Горизбиркома 14 января. Срок полномочий первого состава истекает в наступившем году.

Кандидата на заседании представил член ГИК от "Единой России" Юрий Кузьмин. Он отметил, что Горизбирком обладает правом выдвижения претендентов в состав МИК, и предложил в этой связи рассмотреть возможность выдвижения в новый состав действующего председателя Молодежного избиркома.

— На мой взгляд, очень достойная кандидатура. Достойная того, чтобы именно мы ее выдвинули. Очень активно он у нас взаимодействует с Российским фондом свободных выборов, является его экспертом, участвует в миссиях по наблюдению [за выборами] даже за рубежом, был у нас в Азербайджане как эксперт, и в Белоруссию поедет, — Поведал о Воронине Кузьмин.

В поддержку Воронина высказался и председатель ГИК Максим Мейксин. Он не поскупился на похвалы действующему составу МИК и добавил, что во многом связывает успехи комиссии с деятельностью ее главы.

— Очень хорошие отношения сложились [у МИК] и с целым рядом молодежных избирательных комиссий в других субъектах, и с Союзом молодежных избирательных комиссий, — отметил Мейксин и предложил поддержать кандидатуру Воронина.

В своем Telegram-канале глава ГИК отметил, что Воронин "ведет активную академическую деятельность, подготовив более 20 научных работ по юриспруденции и политологии".

Помимо петербургской МИК, Воронин возглавляет Союз молодежных избирательных комиссий России и занимает должность заместителя главы МО № 72. При подаче документов на муниципальные выборы в 2024 году он сообщил, что работает специалистом по планированию в "Филип Моррис сейлз энд Маркетинг".

В состав Молодежной избирательной комиссии входят 14 человек, выдвинутые партиями, молодежными организациями, образовательными учреждениями и иными организациями. Срок полномочий состава длится два года. В 2023 году Воронин был выдвинут в МИК от Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики. Прием предложений по кандидатурам во второй состав МИК продлится до 24 января, заявки принимаются с 11 декабря прошлого года.

Андрей Казарлыга, фото: Максим Воронин / "ВКонтакте"