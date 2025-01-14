Стипендии имени Жириновского могут появиться в российских вузах

В российских вузах могут появиться стипендии имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского, следует из проекта постановления, опубликованного 14 января на портале проектов нормативных правовых актов. Размер ежемесячных выплат студентам и курсантам составит 15 тысяч рублей, для аспирантов и адъюнктов предусмотрены стипендии в размере 20 тысяч рублей.

Проект подготовило Минобрнауки. Согласно документу, стипендии планируют начислять с 1 сентября 2025 года, получать их будут в совокупности 20 учащихся. Так, 10 студентам средства будут начислять за "значительные достижения в области востоковедения и государственного управления", а 10 аспирантам — за успехи в области госуправления.

"Назначение стипендий осуществляется Министерством науки ‎и высшего образования Российской Федерации ежегодно по результатам конкурсного отбора на получение стипендий (далее — конкурс) на 12 месяцев", — говорится в тексте проекта.

О смерти Жириновского стало известно 6 апреля 2022 года. Согласно указу президента Владимира Путина, в 2026 году в России отметят 80-летие со дня рождения политика, оргкомитет по подготовке к празднованию возглавил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Секретарем оргкомитета назначили дочь Жириновского Анастасию Боцан-Харченко, в минувшем декабре появились известия о том, что она может войти в список ЛДПР на следующих выборах в Госдуму.

Фото: Telegram-канал "ЛДПР"