Беглов продлил до конца года запрет на использование беспилотников

В Петербурге с 15 января по 31 декабря 2025 года продлено действие запрета на использование беспилотных аппаратов и публикацию сведений о последствиях их использования, следует из текста постановления, подписанного губернатором Александром Бегловым. Документ опубликован на сайте Смольного.

Действие запрета не распространяется на использование дронов органами исполнительной власти, муниципалами и подведомственными им учреждениями. Также беспилотники по-прежнему смогут запускать организации в целях выполнения государственного оборонного заказа и компании и граждане в интересах киноиндустрии и СМИ при наличии необходимых документов, в случае согласования с профильным комитетом их смогут использовать при проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Кроме того, их использование будет возможным в интересах топливно-энергетического комплекса.

Помимо этого, документом продлевается действие запрета на публикацию сведений о применяемых армией и правоохранителями средствах противодействия беспилотникам. Речь идет, в частности, о средствах противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, о фортификационных сооружениях, местах расположения самолетов и кораблей.

Указанный запрет продлевается в Петербурге не впервые. В последний раз он пролонгировался в конце декабря по 14 января. Перед этим на сайте Смольного появился проект о продлении действия запрета на весь 2025 год разом.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру