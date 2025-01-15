Герб Петербурга станет обязательным элементом визиток вице-губернаторов

Законодательное собрание Петербурга на первом заседании в 2025 году, 15 января приняло в первом чтении законопроект об обязательном нанесении герба города на визитки, штампы и личные бланки вице-губернаторов, а также представителя ЗакСа в правительстве города и представителя губернатора в парламенте, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Изменения предлагается внести в городской закон о детальном описании официальных символов Петербурга. Нынешнее положение обязывает использовать герб в своей полиграфии депутатов Заксобрания, губернатора, мировых судей, уполномоченного по правам человека в Петербурге, уполномоченного по правам ребенка в Петербурге, а также петербургского бизнес-омбудсмена, членов Горизбиркома и руководителей исполнительных органов власти. Авторами инициативы стали депутаты от "Единой России" Михаил Барышников и Денис Четырбок.

Как рассказал Барышников с трибуны, идея законопроекта возникла у него после назначения на пост представителя Заксобрания в Смольном. Он хотел обновить свою визитку, но не знал, имеет ли право в такой должности использовать герб в своей полиграфии. Барышников отметил, что в действующем положении закона также не упоминается председатель парламента.

Отметим, печатная продукция для вице-губернаторов, в частности, визитки и бланки, и так содержит герб города. Ее периодически закупает администрация губернатора. Например, в декабре 2024 года Смольный объявил аукцион о поставке бланков и визиток на 10 млн рублей. В документации к закупке указано, что на продукции в обязательном порядке должен быть размещен герб Петербурга. На визитки символику города наносят трафаретной печатью и горячим тиснением фольгой золотого и серебряного цветов.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру