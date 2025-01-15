В Госдуме проверят эффективность мер по ликвидации разлива нефтепродуктов

Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды обсудит ликвидацию последствий разлива нефти в Черном море. Председатель комитета сообщил, что это произойдет после утверждения плана устранения последствий ЧП, передает 15 января ТАСС.

Он пояснил, что для оценки ситуации на место происшествия направлены вице-премьер РФ Виталий Савельев и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. После утверждения плана комитет продолжит работу над этим вопросом.

Кобылкин также рассказал о предложении отправить заместителя председателя комитета Жанну Рябцеву для парламентского контроля за реализацией плана, чтобы определить необходимость корректировки законодательства. По его словам, уже сейчас заметно, что некоторые законы, регулирующие перевозку опасных грузов и планы ликвидации аварий, неэффективны и требуют доработки.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что 15 декабря в Черном море столкнулись танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", на борту которых находились 29 членов экипажа. Экипаж получилось спасти, однако предотвратить разлив нефтепродуктов не удалось. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря назвал последствия этой аварии "экологической бедой".

скриншот из видео Минтранса