Заседание по делу Скобова* прошло в "полузакрытом" режиме

В Петербурге продолжается процесс по делу диссидента Александра Скобова*. На заседании 15 января прокурор продолжила оглашать материалы дела. Часть из них слушались в закрытом режиме, из-за чего публике пришлось заметное время поскучать вне зала.

Дело Скобова* слушается в Первом Западном окружном военном суде. Против публициста выдвинуты обвинения в участии в деятельности террористического сообщества (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) и в оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). На предыдущем заседании прокурор успела огласить часть материалов дела, оставив другую часть на потом.

Перед заседанием со Скобовым* успела немного пообщаться его супруга Ольга Щеглова. В частности, она спросила его о праздновании Нового года в СИЗО. Из ответа подсудимого следовало, что праздником в изоляторе не пахло.

— Никаких мандаринов не было! — прокричал он по видеосвязи из зала в Сыктывкарском городском суде, где находился.

Новое заседание началось с претензий судьи к адвокату Владиславу Косныреву из-за опоздания. Защитник, как и подсудимый, участвует в процессе по видеосвязи. Доходчиво объяснить причины задержки у него не получилось. Вслед за этим перешли к основной части: прокурор перечислила документы, планируемые к оглашению, и ходатайствовала о зачитывании части из них в закрытом режиме. В частности, она предложила оставить не для чужих ушей заключение психолого-психиатрической экспертизы. Адвокат Вероника Карагодина против этого не возражала. Ее коллега Коснырев поинтересовался, с чем связано прошение об исследовании ряда доказательств в закрытой части.

— Хотелось бы понять мотивы, по которым гособвинитель предлагает исследовать доказательства в закрытом судебном заседании. Насколько я помню, в материалах дела не содержится какой-то гостайны и иных сведений, которые охраняемы законом, — высказал пожелание защитник.

Прокурор ответила, что в справке содержится информация о здоровье Скобова*, а во втором случае речь идет о документах, предназначенных для служебного пользования.

— Нет смысла обосновывать, почему он [документ] должен быть без слушателей оглашен, — добавляла она в обоих случаях.

Коснырев попытался возразить, но успеха не добился. Доводы прокурора он иронически объявил "железобетонными" и отметил, что "вопрос идет об ограничении публичности судебного разбирательства".

— Я возражаю, ваша честь, я не вижу никаких оснований, — присовокупил к тираде Коснырев.

Против удовлетворения ходатайства высказался и подсудимый. "Отрицательное", — заявил он на вопрос о своем отношении к просьбе.

Тем не менее судья удовлетворил просьбу представительницы обвинения, и слушателей вывели из зала. В коридоре правозащитник Динар Идрисов поспешил заявить журналистам, по его мнению пометка "ДСП" на документе не предполагает содержания государственной тайны в тексте.

В открытой части заседания прокурор принялась зачитывать материалы дела — посты из Telegram-канала нежелательной организации, в совете которой числится публицист. Первый оглашенный текст представлял собой отрывок из статьи Скобова*, опубликованной на сайте движения. Ряд других постов был посвящен проведению аукциона в поддержку выступающих на стороне Украины формирований, причем нередко это были репосты из блогов других участников всё той же нежелательной в России организации.

Чтение постов продолжалось в общей сложности около 40 минут. По прошествии времени прокурор попросила о возможности продолжить оглашение материалов дела в следующий раз. На вопрос судьи, планирует ли она закончить с представлением доказательств на следующем заседании, гособвинитель ответила утвердительно.

— Сторона защиты, следующая неделя, со среды готовьтесь представлять свои доказательства, — резюмировал судья.

Следующее заседание по делу Скобова* состоится в пятницу, 17 января.

*Минюст внес Александра Скобова в список иностранных агентов, Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру