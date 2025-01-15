Проект поправок в закон об охранных зонах опубликован на сайте Смольного

На сайте администрации губернатора 15 января появился пакет документов по поправкам в закон Петербурга № 820-7, касающийся границ охранных зон культурного наследия на территории города. Проект опубликован для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Представленные изменения в первую очередь касаются изменения подхода к сохранению исторических зданий. Так, документом вводится их разделение на "ценные средовые" и "ценные рядовые постройки". Сейчас в городе действует правило, согласно которому охране подлежат все здания, возведенные до 1917 года. При этом первоначально разработчики проекта предполагали составить отдельный перечень так называемых несредовых объектов, однако позже от этой идеи отказались. Согласно заявлению главы КГИОП Алексея Михайлова, и "несредовые" объекты будут и в дальнейшем охраняться наравне с прочими.

"В новом проекте зон охраны впервые существенно — более чем на 650 объектов — расширяется состав охраняемых объектов историко-градостроительной среды за счет объектов советской архитектуры", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Для общественного обсуждения проект поправок публиковался в ноябре 2024 года. Это произошло вскоре после заявления Михайлова об отказе от планов формирования реестра несредовых построек.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру