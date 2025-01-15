В Петербурге продлили бесплатные путевки для детей участников СВО на 2025 год

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о продлении на 2025 год меры поддержки для семей участников специальной военной операции (СВО). Речь идет о предоставлении бесплатных путевок в детские лагеря за счет городского бюджета для детей военнослужащих, сообщила 15 января пресс-служба Смольного.

Возможность получения подобных льгот появилась 29 июня 2022 года и действовала до 31 декабря 2024-го, теперь ее срок продлен.

Кроме того, в документе дополняется перечень территорий, где могут проходить службу родители детей, которые могут претендовать на меры поддержки. Теперь он включает районы России, прилегающие к зоне СВО, где выполняются задачи по охране государственной границы. Это позволит предоставить поддержку военнослужащим, задействованным в этих операциях.

Напомним, 9 января в Выборге произошел крупный пожар на проспекте Победы, где находится склад фонда помощи участникам СВО. Организация продолжала работу, несмотря на происшествие.

фото: ЗАКС.Ру