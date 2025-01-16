ЛДПР предложила увеличить детское пособие до 60% от зарплаты

Депутаты ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким предложили увеличить пособие по уходу за ребенком до полутора лет до 60% от среднего заработка родителя. Также предлагается установить минимальный размер пособия на уровне 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. Законопроект внесен в Госдуму 16 января 2025 года, сообщает пресс-служба ЛДПР.

Сейчас декретные выплаты составляют 40% от среднего дохода. Для женщин без официальной работы, уволенных из-за ликвидации предприятия или ставших матерями во время учебы, пособие с учетом индексации — 9 227,24 рубля, что ниже прожиточного минимума.

"Неудивительно, что женщины в России не торопятся становиться мамами, пока не накопят финансовую подушку, ведь прожить на эти деньги с ребенком на руках просто невозможно", — отметил Слуцкий.

Законопроект направляли в Госдуму еще в сентябре, но в заключении правительства указывается, что документ требует доработки. Зампред правительства и руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко напомнил, что размер пособий определяется только федеральными нормативными актами.

Напомним, при рождении ребенка в Ленобласти студенческим семьям будут единовременно выплачивать по 300 тысяч рублей. Для получения выплаты оба родителя должны быть не старше 25 лет и учиться в вузах на очной или очно-заочной форме обучения, а их ребенок должен родиться в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года.

фото: ЗАКС.Ру