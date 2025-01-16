Председатель жилкома Удод рассказал об уменьшении количества травм из-за наледи

В Петербурге сократилось количество случаев травмирования прохожих из-за снега и наледи, падающих с крыш домов, сообщил председатель Жилищного комитета города Денис Удод в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Он отметил, что в этом году зафиксировано меньше жалоб от горожан и травм из-за гололеда и падения снега или льда с кровель. Однако такие инциденты продолжают происходить, и по каждому случаю проводятся проверки.

При этом он оговорился, что точных цифр по жалобам привести не может: "Мы займемся подсчетом точных цифр уже по окончанию зимнего периода".

В этом же эфире он рассказал, что штат дворников Петербурга планируют увеличить на две тысячи человек. Мотивируют людей устраиваться на работу дворниками повышением зарплаты: ее подняли на 15% 1 января 2025 года, еще на 15% поднимут через полгода. Сообщалось об этом еще в декабре.

Напомним, сегодня депутат ЗакСа Петербурга Андрей Рябоконь предложил штрафовать управляющие компании за некачественную уборку снега в городе.

фото: ЗАКС.Ру