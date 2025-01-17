Три адвоката Навального* получили сроки от 3,5 до 5,5 лет по экстремистской статье

Петушинский районный суд Владимирской области вынес приговор адвокатам политика Алексея Навального* Игорю Сергунину**, Вадиму Кобзеву*** и Алексею Липцеру**** по делу об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). Они получили от 3,5 до 5,5 лет лишения свободы, об этом 17 января сообщили "РИА Новости".

Следствие утверждало, что адвокаты использовали профессиональный статус и передавали информацию между Алексеем Навальным*, отбывающим наказание, и членами запрещённого сообщества. Это, по версии обвинения, помогало Навальному* сохранять руководство организацией.

Прокуратура запрашивала для подсудимых наказание в виде лишения свободы сроком от 5,5 до 5 лет и 11 месяцев. Защита настаивала на их полной невиновности. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме.

Напомним, что еще одного адвоката Алексея Навального* Ольгу Михайлову***** также объявили в розыск по статье об участии в экстремистском сообществе.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в список экстремистов и террористов

**Росфинмониторинг внес Игоря Сергунина в список экстремистов и террористов

***Росфинмониторинг внес Вадима Кобзева в список экстремистов и террористов

****Росфинмониторинг внес Алексея Липцера в список экстремистов и террористов

*****Росфинмониторинг внес Ольгу Михайлову в список экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру