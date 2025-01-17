В праздник Крещения транспорт в Петербурге будет ездить по стандартному расписанию

В дни празднования Крещения Господня, 18 и 19 января, наземный общественный транспорт в Петербурге будет работать в стандартном режиме, об этом 17 января сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

Актуальное расписание можно найти на Портале общественного транспорта города.

Ранее стало известно, что для проведения обряда омовения в эти дни будут оборудованы 16 купелей. Горожан просят использовать только официально подготовленные места, соблюдать рекомендации врачей и спасателей, воздерживаться от купания при плохом самочувствии, а также отказаться от употребления алкоголя.

Стоит отметить, что с каждым годом купелей для омовения в Петербурге все меньше: в 2023 году в городе было доступно 23 купели, в 2024 году 21 купель, а в 2025 году на пять меньше. В 2023 году председатель Законодательного собрания города Александр Бельский даже выкладывал видео со своим заходом в воду.

Фото: ЗАКС.Ру