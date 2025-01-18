В Дудергофском канале обнаружили массовый замор рыбы

В Дудергофском канале в Петербурге очевидцы заметили массовую гибель рыбы, об этом 17 января сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

Специалисты предполагают, что причиной замора мог стать недостаток кислорода в воде. Как рассказали в ведомстве, зимой содержание кислорода в водоемах часто снижается из-за льда, который препятствует его поступлению. Оптимальные значения растворенного кислорода для жизни рыбы составляют 7-8 мг/л, однако в условиях ледостава показатель может падать до критически низких 1-2 мг/л.

Гибель рыбы могла произойти, как отмечают в ведомстве, в период ледяного покрова. Информации о возможных аварийных сбросах в канал в надзорные органы не поступало. Для проверки причин инцидента Управление направило запросы в Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства и ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Напомним, что на побережье Краснодарского края и Крыма Роспотребнадзор не выявил загрязнения нефтью в рыбе.

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