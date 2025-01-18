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Новости 12:23

В Петербурге за сутки от гололёда пострадали 119 человек

фото ЗакС политика В Петербурге за сутки от гололёда пострадали 119 человек

В Петербурге и Ленинградской области за минувшие сутки 119 человек получили травмы из-за гололёда, об этом 18 января написали 78.ru.

Как стало известно, пешеходы массово обращались в больницы с ушибами, переломами и травмами головы, полученными на скользких тротуарах. Среди пострадавших есть дети и пожилые люди, которые особенно уязвимы в таких условиях. Пенсионеры составляют значительную часть травмированных.

При этом ранее председатель комитета по благоустройству Петербурга Сергей Петриченко заверял, что в городе все дороги обрабатываются против гололеда и это должно уменьшить число травм.

Напомним, что Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку из-за несвоевременной уборки железнодорожных платформ. Нарушения заметили на станциях в Красном Селе, Колпино и на Финляндском вокзале.

Фото: ЗАКС.Ру


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