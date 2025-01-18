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Новости 15:16

На фасадах Петербурга появятся световые проекции в память о блокаде Ленинграда

фото ЗакС политика На фасадах Петербурга появятся световые проекции в память о блокаде Ленинграда

В Петербурге стартовала акция памяти, приуроченная к 82-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, об этом 18 января сообщили в пресс-службе Смольного.

На фасадах городских зданий с 18 по 27 января будут размещены световые проекции, посвященные подвигу блокадников и защитников города. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что световые инсталляции стали важной частью традиции памятных дней января, наряду с Лучами Победы, подсветкой мостов и факелами Ростральных колонн.

Инсталляции можно будет увидеть по девяти адресам, например, на Московском проспекте, Каменноостровском проспекте и на улице Федюнинского. Световые инсталляции будут включаться в вечернее время в соответствии с графиком работы наружного освещения.

Напомним, что в субботу, 18 января, в Петербурге отмечают День прорыва блокады Ленинграда. Ветеранов и блокадников поздравили губернатор города Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

Фото: пресс-служба Смольного


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