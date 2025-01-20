В Киришах задержали прикурившего от Вечного огня

В ночь на 20 января в городе Кириши был задержан и доставлен в отдел полиции 33-летний местный житель. Согласно версии сотрудников МВД, задержанный прикурил сигарету от пламени с чаши Вечного огня, расположенного около дома №2 по проспекту Победы. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, мужчина объяснил свои действия отсутствием зажигалки.

На данный момент собранные провоохранителями материалы находятся в следственных органах для принятия процессуального решения.

Напомним, в январе в Петербурге было два случая задержаний, связанных с Вечным огнем. В Красном Селе 5 января были доставлены в отдел полиции двое школьников из-за потушенного Вечного огня. При похожих обстоятельствах 7 января были задержаны еще двое подростков.

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