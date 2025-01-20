ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11:59

Борис Пиотровский проведет прямую линию 23 января

фото ЗакС политика Борис Пиотровский проведет прямую линию 23 января

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский станет следующим героем прямой линии с правительством города, сообщил глава региона Александр Беглов в своих соцсетях. Эфир запланирован на вечер 23 января на телеканале "Санкт-Петербург" 

В зону ответственности Пиотровского входит комитет по культуре, комитет по физической культуре и спорту, комитет по развитию туризма, комитет по печати, а также управление внутренней политики и отдел по связям с религиозными объединениями. Обращения к прямому эфиру предлагается отправлять на личную страницу Пиотровского в VK, или по телефону 246-79-79. 

Напомним, в последний раз Пиотровский отвечал на вопросы горожан в прямом эфире летом 2024 года. Тогда чиновник рассказывал о курортном сборе, вопросах безопасности, а также объяснял зрителям, что такое внутренняя политика. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Пиотровский Борис Михайлович 




Новости20 января
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама