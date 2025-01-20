В честь освобождения Ленинграда от блокады с Петропавловской крепости дадут салют

В Петербурге запустят салют в честь освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января, об этом 20 января пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу Ленинградского военного округа.

Салют прогремит в девять часов вечера с пляжа Петропавловской крепости. Во время салюта также 12 орудий Д-44 дадут 30 артиллерийских залпов в честь освобождения Ленинграда от фашистских войск.

В субботу, 18 января, в Петербурге прошли торжественно-траурные мероприятия, посвященные прорыву блокады Ленинграда. С праздником ветеранов поздравили губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

Напомним, что также 18 января на фасадах зданий в Петербурге включили световые проекции в память о блокаде Ленинграда.

Фото: ЗАКС.Ру