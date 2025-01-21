Ленинградский полк предложил назвать петербургские улицы в честь героев СВО

Депутаты Законодательного собрания Петербурга провели встречу с военнослужащими Ленинградского полка в формате видеоконференции. На мероприятии, посвященном Году защитников Отечества, бойцы предложили увековечить память участников СВО, назвав их именами улицы Петербурга и населенные пункты Ленобласти, передает 20 января пресс-служба ЗакСа.

В обсуждении приняли участие депутаты Анастасия Мельникова, Александр Ржаненков и Константин Чебыкин. Они обсудили действующие и запланированные меры поддержки военных и их семей, а также подвели итоги отправки гуманитарной помощи.

"Работа уже начата. На сегодня есть согласование с Ленинградской областью, где появится улица имени Евгения Вашунина, первого командира Ленинградского полка, полковника, кавалера ордена Мужества. В Петербурге эта работа тоже будет обязательно сделана. Этот вопрос уже был поднят, губернатор Александр Беглов сказал, что обязательно мы это сделаем. Память героев Ленинградского полка будет увековечена в Петербурге, и, я думаю, что не в одном месте", – сказал Чебыкин, его цитирует "Петербургский дневник".

Военнослужащие поблагодарили горожан и власти за оказываемую помощь, отметив ее значимость. В завершение они предложили награждать знаками "За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга" не только бойцов из города, но и других военнослужащих Ленинградского полка.

В апреле рядом с Пискаревским мемориальным кладбищем в честь погибших участников СВО высадили 32 именные липы.

Отметим, что ранее в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий внесудебное восстановление сроков принятия наследства для семей погибших участников СВО. Если документ примут, родственники смогут вступить в наследство, обратившись к нотариусу в течение шести месяцев после получения свидетельства о смерти.

фото пресс-службы ЗакСа