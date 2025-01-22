Застройщика исторического завода в Сестрорецке оштрафовали на 1,6 млн рублей

Сестрорецкий районный суд Петербурга оштрафовал компанию "Специализированный застройщик ЭВО" по восьми протоколам о нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия (ч.1 ст.7.13 КоАП РФ) на общую сумму 1,6 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Причиной для претензий к компании-застройщику стало состояние территории ансамбля Сестрорецкого оружейного завода, признанного памятником регионального значения. По итогам выездной проверки комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры выяснилось, что на объекте имеются загрязнения, следы биопоражения, повреждения кирпичной кладки и оконных заполнений. На территории обнаружилось современное строение и мусор, а на кровле зданий растут сорняки.

По каждому из протоколов застройщику выписали штраф по 200 тысяч рублей.

Сестрорецкий оружейный завод был основан по указу Петра I. Сейчас землей и зданиями ансамбля владеет компания "Специализированный застройщик ЭВО". В 2022 году СМИ писали о планах строительства на территории исторического объекта общественно-делового пространства, мастерских, музея и малоэтажного жилого комплекса.

фото ЗАКС.Ру