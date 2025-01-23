Глава Росстандарта предложил ЗакСу разработать проект об упаковках вейпов

Руководитель Росстандарта Антон Шалаев на круглом столе с профильной комиссией ЗакСа Петербурга по вопросам физической культуры и спорта предложил предложил петербургским парламентариям совместно разработать законопроект, запрещающий наносить на упаковки вейпов любые изображения и надписи, кроме обязательной информации, передает пресс-служба ЗакСа 23 января.

Ранее Законодательное собрание Петербурга направило в Росстандарт обращение с просьбой ужесточить требования к упаковкам вейпов, чтобы снизить их привлекательность для несовершеннолетних. Депутаты предложили запретить упаковки, напоминающие пищевые продукты или игрушки, а также изображения фруктов и сладостей. В ответ Шалаев указал на то, что Росстандарт не может самостоятельно устанавливать прямые запреты в отсутствие соответствующей законодательной базы, а только лишь регулировать требования.

По итогам круглого стола стороны договорились продолжить работу над совершенствованием нормативных актов и внести инициативу на федеральный уровень.

Напомним, полный запрет вейпов и жидкостей к ним могут обсудить в Госдуме этой весной. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что об этом высказывались практически все фракции ГД, а значит необходим межфракционный законопроект.

фото пресс-службы ЗакСа Петербурга