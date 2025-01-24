Беглов встретился в Смольном с госсекретарем Союзного государства Мезенцевым

Губернатор Петербурга Александр Беглов и государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев встретились в Смольном и обсудили вопросы расширения сотрудничества, об этом 14 января сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Как отметил Беглов, в Петербурге особенно востребована продукция белорусских производителей транспорта. Сейчас, по словам губернатора, город увеличивает закупки транспорта из Беларуси.

Мезенцев же рассказал, что готовится празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в формате Союзного государства. Также, по его словам, Постоянный Комитет Союзного государства хочет привлекать больше петербургских научных центров в рамках реставрации и музеефикации объектов Бресткой крепости.

Напомним, что комплекс "Орешник" могут поставить в Беларусь в 2025 году. К президенту России Владимиру Путину с таким предложением в начале декабря 2024 года обратился президент Беларуси Александр Лукашенко.

Фото: ЗАКС.Ру