В 2025 году на Невском проспекте отремонтируют 13 фасадов

В 2024 году на Невском проспекте провели капитальный ремонт 40 фасадов и 30 крыш, заявил врио гендиректора Фонда капремонта Леонид Вишневский. В новом году здесь планируется провести работы на 13 объектах, из которых около половины приходится на объекты культурного наследия.

— Сейчас на 2025 год запланировано 13 фасадов и 15 крыш. Соответственно, ждем распоряжений правительства Санкт-Петербурга о бюджетной составляющей, и уже в полном объеме ведем, уже практически в стадии завершения находимся, по подготовке проектно-сметной документации, — поведал Вишневский.

По словам врио главы фонда, снижение объемов по сравнению с предыдущим годом связано с увеличением количества ремонтируемых памятников культурного наследия. Приблизительно половина из зданий, где развернется ремонт, будут обладать соответствующим статусом, подчеркнул он.

— Сейчас объекты, которые будут, — это уже в основной массе будут объекты культурного наследия. Мы заранее готовили проектно-сметную документацию для того, чтобы выходить уже на ОКНовские объекты. Вот в 2024 году у нас всего из 40 штук, по-моему, два фасада было, это которые объекты культурного наследия, — поделился информацией он.

На уточняющий вопрос о том, сколько именно предназначенных к ремонту зданий имеют охранный статус, Вишневский заявил, что половина. "Половина, да, объектов. Но в прошлом году из 40 [зданий] было два [с охранным статусом]", — отметил он.

Также Вишневский сообщил, что задолженность по взносам за капремонт сейчас составляет около 5 млрд рублей, однако речь, в первую очередь, идет о старых долгах. В настоящее время собираемость взносов составляет 99,6 %.

Неделей ранее врио главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Евгений Варов поведал о планах проведения масштабного ремонта Невского проспекта. По его словам, работы стартуют во второй половине лета, при этом дорожное полотно будут чинить участками.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру