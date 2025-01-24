Инициативу ЗакСа об аттракционах доработают ко второму чтению в Госдуме

Предложенная петербургским Заксобранием федеральная инициатива о регламентации контроля за аттракционами будет доработана ко второму чтению, следует из сообщения в Telegram-канале главы комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимира Гутенева.

Как отметил Гутенев, проект предусматривает создание федеральной информационной системы "Аттракцион" для регистрации всех работающих в России аттракционов. В связи с этим депутат обратился в правительство для уточнения вопросов, связанных с созданием и работой системы.

"Направил письмо председателю правительства Михаилу Владимировичу Мишустину с просьбой в кратчайшие сроки определить правообладателя информационной системы и источники ее создания", — написал Гутенев.

Законопроект также предусматривает необходимость проверки технического состояния аттракционов не реже, чем один раз в год. В первом чтении он был принят в июне 2024 года.

Парламентарий выразил надежду на возможность законодательного урегулирования работы аттракционов в течение 2025 года "с учетом большой актуальности данной темы".

О планах Заксобрания обратиться с соответствующей федеральной инициативой в Госдуму стало известно еще в феврале 2023 года. В конце июня того же года городской парламент принял в третьем чтении региональный закон о контроле за аттракционами.

Фото: ЗАКС.Ру