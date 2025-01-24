В честь китайского Нового года разведут Дворцовый мост

Дворцовый мост в ночь на 29 января будет впервые разведен в честь празднования китайского Нового года, передает слова замглавы петербургского комитета по внешним связям Низами Мамишева ТАСС. Как заявил чиновник, это произойдет в ответ на просьбу генерального консульства КНР.

"В этом году впервые по просьбе генерального консульства и при содействии городских служб мы разведем Дворцовый мост в ночь на 29 января в формате красивой церемонии под звуковое сопровождение", — заявил Мамишев. По его мнению, это подчеркнет важность укрепления дружеских отношений Петербурга С Китаем.

Мамишев отметил, что городские власти от года к году стараются сделать празднование китайского Нового года "всё ярче, краше, обширнее". Отмечать "Веселый праздник Весны" в Северной столице в этот раз будут с 25 января по 20 февраля.

Обычно в честь китайского Нового года в Петербурге меняют подсветку мостов. Так, например, в 2024 году красным подсветили Троицкий мост, а в 2023 году — Дворцовый.

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