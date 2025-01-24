С февраля комтранс начнет принимать предложения по платной парковке

Комитет по транспорту начнет с 1 февраля принимать предложения касательно платных парковок в городе, сообщила 24 января "Фонтанка". Как пишет издание, собирать обращения чиновники намереваются в течение месяца.

Полученные обращения будут проанализированы, после чего наступит очередь нормотворческой деятельности. "Все принятые изменения необходимо закрепить постановлением правительства", — уточнили изданию в комитете.

При этом в комтрансе обратили внимание на то, что говорить о расширении парковочного пространства пока рано. Рассматривать соответствующие вопросы планируется "в открытом диалоге с гражданами", заявили интернет-газете.

Как отмечается, вопрос актуализировался в связи с возможностью расширения зоны платных парковок в городе, о чем ранее говорил председатель комтранса Валентин Енокаев.

Ранее в пятницу стало известно о публикации постановления Смольного о размерах максимальной платы за парковку для разных видов транспорта. Относительно предыдущего года значения заметно выросли, однако речь здесь идет именно о предельных значениях. Реальная плата за парковку в городе остается прежней.

Фото: ЗАКС.Ру