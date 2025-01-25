Пользователи в России пожаловались на сбои в работе TikTok

В России зафиксирован сбой в работе сервиса коротких видео TikTok, об этом 25 января свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По данным сервиса, к 11 утра по московскому времени было зарегистрировано больше 19 тысяч жалоб. Большинство из них поступило от жителей Москвы и Петербурга, а также Челябинской, Новосибирской и многих других областей.

Последний сбой в работе социальной сети наблюдался на прошлой неделе в воскресенье, 19 января. Тогда было зарегистрировано всего чуть более трех тысяч жалоб.

Причины сбоев в работе TikTok пока не уточняются.

Напомним, что в пятницу, 24 января, в работе сотовых операторов зафиксировали сбой. Больше всего жалоб приходило на работу "Мегафона". В Роскомнадзоре подтвердили, что сбои в работе наблюдали только у этого сотового оператора.

Фото: unsplash.com