В России пользователи пожаловались на сбои в работе TikTok

В России зафиксирован сбой в работе сервиса коротких видео TikTok. Пользователи массово сообщают о проблемах через портал "Сбой.рф", передает 19 января ТАСС.

По данным сервиса, к 12:15 по московскому времени было зарегистрировано 3 322 жалобы. Большинство из них поступило от жителей Москвы (20%), а также Свердловской и Новосибирской областей (по 7%).

Это уже не первый случай проблем в работе приложения на этой неделе. Ночью 16 января пользователи также сталкивались со сбоями. Тогда было зафиксировано свыше 5 тысяч жалоб.

Причины сбоев в работе TikTok пока не уточняются.

Напомним, 14 января в рунете произошел масштабный сбой у пользователей как домашнего, так и мобильного интернета. Проблемы фиксировались в доменных зонах .рф и .ru.

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