Депутат Павлов поддержал "Эрарту" покупкой абонемента

Лидер фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Петербурга выступил в поддержку частного музея "Эрарта", против которого ранее выступал глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Павлов рассказал в своих соцсетях, что приобрел годовой абонемент на посещение музея. Парламентарий также посетил "Эрарту", чтобы лично ознакомиться с экспонатом, который вызвал недоумение не только у некоторых коллег на Охотном ряду, но и в Смольном.

"Вот она, матрешка раздора. Выглядит очень даже симпатично. Автор - Евгений Кондратьев. <…> Музеи частные, любые, закрывать нельзя. Пускай их будет больше. Слава богу, находятся люди, которые инвестируют в культуру и искусство личные средства, потому что это вряд ли доходный бизнес", - рассказал Павлов на видео, снятом в интерьерах музея.

Павлов также напомнил об истории здания, в котором сейчас располагается "Эрарта". По его словам, 15 лет назад пятиэтажное здание советских годов было заброшено.

Напомним, депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с критикой площадки, поскольку некоторые из экспонатов, в частности, матрешка с шипами, не соответствуют, по его мнению, традиционным ценностям. Многие российские СМИ восприняли критику Миронова как призыв к закрытию музея. Спор вокруг частного музея также прокомментировали в Смольном. Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский заявил во время прямой линии, что у него тоже вызывают недоумение некоторые экспонаты, однако, добавил чиновник, разбираться в этом вопросе следует правоохранительным органам.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру