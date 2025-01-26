На устранение разлива нефтепродуктов в Керченском проливе выделили 1,5 млрд

Правительство выделило 1,5 млрд рублей из резервного фонда для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Соответствующее распоряжение уже подписано, сообщает пресс-служба кабмина 26 января.

Средства поступят в бюджет Краснодарского края. Они будут направлены на утилизацию и обезвреживание загрязненного мазутом песка, восстановление пляжных территорий и проведение других ликвидационных мероприятий.

Решение было принято на заседании Правительственной комиссии, координирующей работы по устранению последствий аварии. Вопрос о финансировании также был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 23 января.

ЗАКС.Ру ранее писал о том, что 15 декабря в Черном море столкнулись танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", на борту которых находились 29 членов экипажа. Людей получилось спасти, однако предотвратить разлив нефтепродуктов не удалось. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря назвал последствия этой аварии "экологической бедой".

фото: ЗАКС.Ру