В Петербурге проживает 49,9 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны

По состоянию на январь 2025 года в Смольном располагают данными о 49,9 тысячах ветеранов, проживающих на территории Петербурга. Об этом рассказала 28 января председатель комитета по социальной политике Елена Фидрикова во время заседания правительства, посвященная подготовке к празднованию 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Большинство петербургских ветеранов - обладатели знака "Жителю блокадного Ленинграда" - их насчитывается 40,3 тысячи человек. Порядка 4,4 тысяч человек - бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Чуть меньше, 4 тысячи человек - труженики тыла. Еще 1,2 тысячи человек - инвалиды и участники Великой Отечественной войны.

Накануне, в 81-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады, губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер городского парламента Александр Бельский в своем обращении к горожанам отмечали, что в Северной столице проживает почти 4 тысячи фронтовиков и около 50 тысяч ветеранов войны.

Напомним, 27 января президент России Владимир Путин в Петербурге наградил семерых ветеранов Великой Отечественной войны юбилейной медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.". Торжественная церемония прошла в БКЗ "Октябрьский". Такие медали получат все ветераны в России.

Константин Леньков / Фото: Смольный