Издание MR7 обжалует решение Верховного суда о лишении лицензии СМИ

Интернет-издание MR7 собирается обжаловать решение Верховного суда об исключении из реестра средств массовой информации, об этом 28 января информация появилась в Telegram-канале издания.

Апелляцию можно будет подать до 21 февраля. Как отмечается в сообщении MR7, на рассмотрение жалобы может уйти несколько месяцев.

Напомним, что на прошлой неделе, 21 января, Верховный суд РФ рассмотрел иск Роскомнадзора о прекращении деятельности СМИ в отношении MR7. Суд в конечном итоге иск удовлетворил. Поводом для обращения в суд стали два вынесенных изданию предупреждения из-за непроставленных иноагентских меток. Стоит отметить, что издание назначенные штрафы выплатило.

Издание MR7 или "Мой район" существует в Петербурге с 2002 года. Под таким названием ранее в городе распространялись районные газеты. В печатном формате редакция работала до 2018 года. Сейчас у MR7 есть сайт и социальные сети.

Фото: ЗАКС.Ру