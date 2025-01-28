В комитете Госдумы посчитали, что проводить аборты нужно только в рамках системы ОМС

Глава комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что аборты в России должны проводиться исключительно в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС), об этом 28 января пишет ТАСС со ссылкой на слова депутата на пленарном заседании.

По его мнению, такой подход обеспечит государственный контроль за процессом прерывания беременности и соблюдение всех необходимых требований, включая консультации психолога и соблюдение дней тишины.

"Установив возможность проведения абортов только в системе ОМС, мы сможем получить полный контроль над выполнением всех требований", – сказал Леонов.

Он добавил, что средства фонда ОМС на прерывание беременности будут направлены не только в государственные, но и в частные клиники, при условии соблюдения всех условий. В случае нарушений частные клиники могут быть лишены финансирования.

Также Леонов подчеркнул важность стимулирования медицинских работников, помогающих женщинам принять решение и отказаться от аборта, и предложил ввести дополнительные выплаты для таких специалистов.

Напомним, что в декабре в комитете по здравоохранению Петербурга заявляли, что не работают над исключением абортов из ОМС. Исключить аборты из ОМС ранее предлагал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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