Следователи завершили расследование дела о взятке в Адмиралтейском районе

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Адмиралтейского района города Игоря Комарова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ), об этом 29 января сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

По версии следствия, в январе 2022 года Комаров предложил руководителю ООО "Матис" за взятку способствовать заключению контракта на благоустройство сквера в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Кроме того, он пообещал не предпринимать никаких действий в случае выявления нарушений со стороны компании во время исполнения контракта.

В январе 2022 года Комаров получил первую часть взятки в размере 150 тысяч рублей. В ноябре того же года он получил вторую часть суммы – 1,1 млн рублей. Летом 2024 года чиновника отправили в СИЗО. Уголовное дело с обвинительным заключением будет направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, что также сейчас расследуется дело бывшего главы Адмиралтейского района Петербурга Сергея Оверчука. Следствие считает, что он способствовал заключению госконтрактов на ремонт и благоустройство с определенными организациями. Оверчук за свои услуги, по мнению следователей, получал не менее 5% от стоимости контракта. Правоохранители считают, что Игорь Комаров является посредником Оверчука. Подробнее – в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру