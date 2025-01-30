В Минздраве предложили упростить способы получения медсправок водителям

Минздрав России разработал проект изменений в законодательство, который упростит оформление медицинских справок для водителей. В ведомстве пояснили, что планируется использовать результаты профосмотров и диспансеризации, чтобы гражданам не приходилось повторно проходить медицинские обследования. Проект был подготовлен совместно с профильным комитетом Государственной думы, передает 30 января РИА "Новости".

Кроме того, в пресс-службе Минздрава напомнили, что в 2024 году началась работа над обновлением порядка проведения медицинского освидетельствования. Соответствующий приказ уже принят и вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Нововведение позволит передавать данные о состоянии алкогольного опьянения в наркологические диспансеры по месту жительства водителей, что, по мнению министерства, также облегчит процесс получения необходимых медицинских заключений.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что в Законодательном собрании Петербурга предложили упростить выдачу разрешений на работу таксистами. Сейчас заявитель может получить разрешение на работу исключительно в регионе, на территории которого проживает, а после вступления в силу это можно будет сделать и по месту фактического ведения деятельности.

фото: ЗАКС.Ру