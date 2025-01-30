В ЗакСе опросят петербуржцев о местах передвижения электровелосипедов

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский 30 января анонсировал в своем Telegram-канале опрос для петербуржцев. Жителей спросят, где, по их мнению, должны передвигаться электровелосипеды — по тротуарам или проезжей части.

Он заверил, что комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры учтет результаты опроса в своей работе.

Сам Бельский убежден, что курьеры на электровелосипедах должны двигаться по проезжей части вместе с машинами, а не среди пешеходов. "Не вижу никакого отличия между велосипедом и велосипедом, у которого есть дополнительный электрический моторчик", — отметил он.

В прошлом парламентском сезоне депутаты активно обсуждали вопросы регулирования средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов. В комитете по транспорту инициативы поддержали и сохранили на 2025 год запрет на парковку самокатов в центральных районах города.

фото: ЗАКС.Ру