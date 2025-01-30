Бастрыкин поручил взять под контроль дело о травме ребенка в автобусе Петербурга

В Петербурге проводится проверка по факту инцидента с десятилетней девочкой, пострадавшей при посадке в автобус, сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным СМИ, 27 января водитель общественного транспорта начал движение, не дождавшись окончания посадки пассажиров. В результате нога девочки оказалась зажата дверьми, она получила ушибы. Школьнице потребовалась медицинская помощь.

Следственное управление СК по Петербургу организовало процессуальную проверку по данному факту. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя городского управления Олегу Бобкову представить предварительные и окончательные результаты проверки.

Напомним, сегодня Бастрыкина заинтересовало дело о жестоком обращении медбрата с пациентами. В соцсетях опубликовали видео, на котором сотрудник медицинского учреждения бьет лежачих пациентов и оскорбляет их.

фото пресс-службы СК РФ