В Петербурге осталось менее 48 тысяч жителей блокадного Ленинграда

В Петербурге продолжают жить менее 48 тысяч жителей блокадного Ленинграда и около 2 тысяч фронтовиков, об этом 30 января сообщали в пресс-службе Смольного со ссылкой на слова губернатора Петербурга Александра Беглова в эфире программы "Петербург. Новый взгляд" на телеканале "78".

Глава города отметил, что с каждым годом очевидцев страшных событий становится все меньше, и их воспоминания – бесценное свидетельство истории.

"Ничто не заменит их живые рассказы. Но мы обязаны сохранить историческую правду. Теперь это наша с вами забота", – подчеркнул Беглов.

Он также заявил, что в Петербурге сложилась новая культура празднования памятных дат, связанная с войной и блокадой. По его словам, важно находить современные формы, которые помогут молодому поколению понять масштабы трагедии. В городе проходят патриотические акции, создаются интерактивные экспозиции и проектируются новые мемориалы.

Напомним, что председатель комитета по социальной политике Петербурга Елена Фидрикова рассказывала, что в Петербурге сейчас проживает 49,9 тысяч ветеранов войны. По ее данным, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда" в Петербурге сейчас 40,3 тысяч.

Фото: пресс-служба Смольного