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Новости 17:25

Московский суд заключил под стражу трех сотрудников "Роснано"

фото ЗакС политика Московский суд заключил под стражу трех сотрудников "Роснано"

Мещанский районный суд Москвы отправил в СИЗО на один месяц и 28 суток троих сотрудников ООО "УК "РОСНАНО": заместителя руководителя компании и исполнительного директора Бориса Подольского, управляющего директора по финансам Артура Галстяна и директора по методологии учета, налогообложению и отчетности Марину Касенкову, об этом 1 февраля сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Ранее сообщалось, что, по данным следствия, в 2017 году топ-менеджеры компании, используя неверные данные, представили государству ложную информацию о финансовом положении компании "Роснано". Таким образом корпорация избежала отзыва выданных госгарантий и получила дополнительное финансирование. В результате с 2022 по 2024 год государство выделило "Роснано" более 43 млрд рублей.

Все трое обвиняются по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст.285 УК РФ). В пресс-службе уточнили, что суд отказал в удовлетворении ходатайств Подольского и Галстяна и их защиты об избрании более мягкой меры пресечения. 

Напомним, что о задержании топ-менеджеров "Роснано" стало известно в четверг, 30 января. До 2020 года корпорацией руководил Анатолий Чубайс, который сейчас проживает не в России.

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы


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