Дело основателя автодилера "Рольф" передано в Мосгорсуд

Дело экс-депутата Госдумы, основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого вместе с тремя предполагаемыми сообщниками в выводе за рубеж около 4 млрд рублей (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), по ходатайству защиты было направлено в Мосгорсуд для решения вопроса об изменении территориальной подсудности, сообщает "Коммерсантъ". По мнению представителей стороны защиты, Черемушкинский суд Москвы, осудивший ранее топ-менеджера компании Анатолия Кайро на восемь с половиной лет лишения свободы, уже сформировал мнение по делу.

Предварительное заседание по делу 31 января прошло в отсутствие подсудимых, которые с момента возбуждения в 2019 году уголовного дела находятся за пределами России. Ходатайство об изменении территориальной подсудности было инициировано защитниками экс-гендиректора "Рольфа" Татьяны Луковецкой, также проходящей по делу в качестве обвиняемой. В качестве основания они указывают на приговор экс-гендиректору компании "Рольф Эстейт", советнику директора по стратегическому развитию Анатолию Кайро, вынесенный в сентябре 2023 года Черемушкинским судом. Он проходил по тому же делу, что и остальные, пока его не выделили в отдельное производство.

Напомним, что в сентябре 2019 года Петров, Луковецкая и глава офшорной компании Panabel Limited гражданка Кипра Георгия Кафкалия были заочно арестованы. По версии следствия, в 2014 году они в составе преступной группы в обход закона организовали "трансфер" средств на офшорные счета Петрова в Кипре. В феврале 2024 года активы автодилера "Рольф" были обращены в доход государства.

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